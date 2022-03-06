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Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань

Поки що, до кінця сезону.

Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань
Фото: worldcurling.org

Ще одна спортивна організація запровадила санкції проти Росії.

Всесвітня федерація керлінгу вирішила усунути збірні Росії від усіх міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.

Заборона діє до кінця сезону 2021/22.

Таким чином, Росія не виступить на майбутніх чемпіонатах світу 2022 серед жінок, чоловіків, змішаних пар і юніорів.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні організації усунути спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від усіх змагань, а також скасувати турніри у цих країнах.

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