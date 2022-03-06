Всесвітня федерація керлінгу усунула Росію від міжнародних змагань

Ще одна спортивна організація запровадила санкції проти Росії.
Всесвітня федерація керлінгу вирішила усунути збірні Росії від усіх міжнародних змагань, повідомляє пресслужба організації.
Заборона діє до кінця сезону 2021/22.
Таким чином, Росія не виступить на майбутніх чемпіонатах світу 2022 серед жінок, чоловіків, змішаних пар і юніорів.
Раніше Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні організації усунути спортсменів та офіційних осіб із Росії та Білорусі від усіх змагань, а також скасувати турніри у цих країнах.