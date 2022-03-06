Президент УЄФА прихистив удома футболіста збірної України

"Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну".

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про перемовини з українською національною командою з метою надання допомоги.

"Ніхто в Європі не очікував, що почнеться така війна. Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми контактували 24 години на добу.

Я звертався до урядів по допомогу, але вони не завжди можуть забезпечити безпеку. Важко пояснити, якими тяжкими виявилися ці переговори", - цитує Чеферіна Cope.

Функціонер додав, що один футболіст збірної України переїхав до нього додому.

"Один гравець залишив Україну, і я поселив його у себе вдома. Ми повинні вперто працювати. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше", - зазначив Чеферін.