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Президент УЄФА прихистив удома футболіста збірної України

"Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну".

Президент УЄФА прихистив удома футболіста збірної України
Александер Чефері
Фото: cope.es

Президент УЄФА Александер Чеферін розповів про перемовини з українською національною командою з метою надання допомоги.

"Ніхто в Європі не очікував, що почнеться така війна. Я 48 годин розмовляв з гравцями та тренерами, щоб допомогти їм покинути Україну. Ми контактували 24 години на добу.

Я звертався до урядів по допомогу, але вони не завжди можуть забезпечити безпеку. Важко пояснити, якими тяжкими виявилися ці переговори", - цитує Чеферіна Cope.

Функціонер додав, що один футболіст збірної України переїхав до нього додому.

"Один гравець залишив Україну, і я поселив його у себе вдома. Ми повинні вперто працювати. Сподіваюся, війна і це божевілля закінчаться якнайшвидше", - зазначив Чеферін.

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