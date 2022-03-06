Італійська федерація футболу підтримала Україну і запропонувала проводити матчі УПЛ в Італії

Президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна заявив, що Італія готова допомогти українським клубам відновити чемпіонат УПЛ.

"Ми готові прийняти українських біженців і проводити матчі. Я погано переживаю українське питання, як і всі, хто поважає життя та людську гідність", - заявив Гравіна в інтерв'ю Corriere della Sera.

"Футбол демонструє єдність, якої раніше не було. Цей вид спорту – феномен величезної соціальної агрегації. Ми об'єднані та послідовні: ні - війні", - зазначив функціонер.