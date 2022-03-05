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Президент ФІФА висловив свої співчуття з приводу загибелі українських футболістів

Джанні Інфантіно звернувся до Андрія Павелка.

Президент ФІФА висловив свої співчуття з приводу загибелі українських футболістів
Віталій Сапило
Фото: Facebook

Президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав листа із співчуттями на адресу президента Української асоціації футболу Андрія Павелка, повідомляє пресслужба УАФ.

"Дорогий президенте, хочу висловити свої найщиріші та сердечні співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю футболістів Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка.

Не вистачає слів, щоб описати наш сум через ці втрати. Віталій Сапило, гравець ФК "Карпати" (Львів), Дмитро Мартиненко, гравець ФК "Гостомель", не будуть забуті, усім нам їх дуже бракуватиме.

Від імені міжнародної футбольної спільноти хочу висловити найглибші співчуття Українській асоціації футболу, ФК "Карпати" (Львів), ФК "Гостомель" і сім’ям Віталія Сапила та Дмитра Мартиненка, їхнім партнерам, друзям і близьким.

Наші думки — з усіма вами. Ми сподіваємося, що певною мірою наші слова підтримки зможуть принести хоч трохи миру та спокою в цей сумний час.

Щиро ваш Джанні Інфантіно".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно лейтенанту Віталію Сапилу.

21-річний Сапило – вихованець дитячої футбольної школи львівських "Карпат". Він був командиром танка і загинув 25 лютого.

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