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Європейська федерація карате позбавила Росію права проводити континентальний чемпіонат

Турнір мав пройти в Москві.

Європейська федерація карате позбавила Росію права проводити континентальний чемпіонат
Фото: wkf.net

Росію позбавили права проводити чемпіонат Європи з карате 2023 року, повідомляє пресслужба Європейської федерації карате (EKF).

Рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету EKF у зв'язку із ситуацією в Україні.

Керівний орган федерації дійшов висновку, що не можуть бути створені сприятливі умови для організації заходу в Росії.

Зараз організація працює над пошуком альтернативного місця для проведення турніру.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи з карате-2023 пройде в Москві у травні.

Григорій МухінГригорій Мухін
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