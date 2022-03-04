Європейська федерація карате позбавила Росію права проводити континентальний чемпіонат

Росію позбавили права проводити чемпіонат Європи з карате 2023 року, повідомляє пресслужба Європейської федерації карате (EKF).

Рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні виконавчого комітету EKF у зв'язку із ситуацією в Україні.

Керівний орган федерації дійшов висновку, що не можуть бути створені сприятливі умови для організації заходу в Росії.

Зараз організація працює над пошуком альтернативного місця для проведення турніру.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи з карате-2023 пройде в Москві у травні.