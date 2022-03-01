IFF відсторонила федерації флорболу Росії та Білорусі від будь-яких міжнародних флорбольних заходів

Міжнародна федерація флорболу (IFF) відсторонила Національну федерацію флорболу Росії та Федерацію флорболу Білорусі від будь-яких міжнародних флорбольних заходів на невизначений час.

Про це повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

"Жодні представники Росії чи Білорусі не зможуть брати участь у будь-яких змаганнях, заходах чи зустрічах IFF під час відсторонення. В тому числі спортсмени та гравці для майбутніх турнірів, таких як відбіркова Кваліфікація до Чемпіонату світу з флорболу в кінці травня, в якому повинна була взяти участь збірна Росії. Також росіяни та білоруси не зможуть перейти у будь-який клуб іншої країни", - зазначили в міністерстві,

Таким чином IFF і правління федерації висловили солідарність з Україною, а також засудили напад Росії, зазначили в Мінмолодьспорту.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) відсторонила збірні Російської Федерації та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін.

Відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів також ФІФА та УЄФА, а УЄФА розірвав контракт із "Газпромом".