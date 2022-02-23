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Міністр закордонних справ Великої Британії закликала клуби АПЛ бойкотувати фінал Ліги чемпіонів

Фінальний матч прийматиме Санкт-Петербург.

Міністр закордонних справ Великої Британії закликала клуби АПЛ бойкотувати фінал Ліги чемпіонів
Фото: Олександр Федорів, "СЕ"

Глава МЗС Великої Британії Ліз Трасс виступила за бойкот англійськими клубами фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22, запланованого в Санкт-Петербурзі 25 травня. 

"Так, на місці англійських клубів я бойкотувала б фінал у Росії.

Особисто я не хотіла б брати участь у футбольному матчі в Санкт-Петербурзі з урахуванням того, що робить режим Путіна", - наводить слова Трасс  Daily Mail.

В 1/8 фіналу ЛЧ продовжують виступати 4 англійські клуби: "Челсі", "Манчестер Сіті" і "Ліверпуль" успішно провели перші матчі проти "Лілля" (2:0), "Спортінга" (5:0) й "Інтера" (2:0) відповідно; "Манчестер Юнайтед" сьогодні зустрінеться з "Атлетіко".

У минулому розіграші турніру фінал був суто англійським – "Челсі" обіграв "МанСіті" (1:0).

Раніше мер Лондона повідомив, що не можна проводити фінал ЛЧ у Санкт-Петербурзі через агресію Росії, і запропонував перенести фінал на "Вемблі".

Григорій МухінГригорій Мухін
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