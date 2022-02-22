Польща вимагає перенесення з Москви на нейтральне поле матчу плей-оф ЧС-2022 з Росією

Польська футбольна спілка хоче звернутися до Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) з проханням перенести стиковий матч за вихід на ЧС-2022 з Росією, повідомляє "Спорт-Экспресс" із посиланням на польську газету Sport.

За даними джерела, до такого рішення спілку спонукало ускладнення політичних відносин між Росією і Україною.

Поляки вважають, що Москва може бути не найбезпечнішим місцем для проведення матчу. Міністр спорту Польщі Каміль Бортничук заявив про бажання провести матч "як мінімум на нейтральній території".

Польська команда є суперником збірної Росії у стиковому турнірі за вихід на Чемпіонат світу з футболу в Катарі.

Зустріч відбудеться 24 березня. Переможець матчу 29 березня зіграє з найсильнішим у парі Швеція - Чехія.