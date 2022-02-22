Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Перша ракетка світу Новак Джокович у своєму першому поєдинку за останні 2,5 місяці обіграв у 1/16 фіналу чемпіонату Дубаю Лоренцо Музетті (№58 АТР) – 6:3, 6:3.

Після матчу 34-річний серб подякував уболівальникам за теплий прийом, який вони йому влаштували.

"Я і мріяти не міг про кращий прийом. Останній матч я провів досить давно і не міг просити про найкраще місце для того, щоб почати сезон. Спасибі величезне за теплий прийом і підтримку", - заявив Новак.

"Я здобув перемогу у двох сетах, тож я маю бути задоволений своєю грою – особливо після того, як не грав майже три місяці.

Були моменти, коли я грав здорово, були моменти, коли я припускався нехарактерних помилок. Але це нормально після перерви. Загалом для мене все склалося дуже приємно", - наголосив Джокович.