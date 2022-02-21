"Донбас" став першим переможцем регулярного чемпіонату Суперліги

Фото: hcdonbass.com "Донбас"

У рамках 23 туру чемпіонату української хокейної Суперліги "Донбас" виніс "Альтаїр" (10:0) і за 7 турів до закінчення регулярного чемпіонату став недосяжним для суперників.

Це стало можливим після осічок найближчих переслідувачів донеччан. "Краматорськ" і "Маріуполь" синхронно поступилися "Білому Барсу" (1:2) та СК "Сокіл" (1:4) і втратили навіть математичні шанси потіснити "Донбас" з верхнього місця п'єдесталу.

Регулярний чемпіонат завершиться 11 березня матчем "Альтаїра" та "Білого Барса", після чого розпочнеться розіграш плей-оф.