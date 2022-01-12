Колесніков обізвав функціонерів з Федерації хокею України "покидьками та клоунами"

Почесний президент "Донбасу" Борис Колесніков відреагував на опубліковане Федерацією хокею України (ФХУ) інтерв'ю президента Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люка Тардіфа.

Керівник IIHF висловив чітку позицію стосовно ситуації в українському хокеї під час зборів з керівництвом, тренерами і гравцями чемпіонату України з хокею, заявивши, що "для IIHF Суперліги не існує".

"Для Суперліги ФХУ більше не існує. Якщо ви, клоуни, не перестанете маніпулювати та вихоплювати окремі фрази, я опублікую повністю зміст тригодинної розмови з Люком Тардіфом", – відповів Колесніков на публікацію пресслужби ФХУ у Facebook.

"Ніхто в Європі та Америці не може повірити, що таке може бути. Але нічого, недовго вам залишилося знущатися з хокею.

Клуби Суперліги, до речі, ще позавчора відмовилися від зустрічі у ФХУ, тому що не хочуть бачити та чути цих покидьків", - зазначив Колесніков.