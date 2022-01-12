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Колесніков обізвав функціонерів з Федерації хокею України "покидьками та клоунами"

Почесний президент "Донбасу": клуби Суперліги не хочуть бачити та чути цих покидьків із ФХУ.

Колесніков обізвав функціонерів з Федерації хокею України "покидьками та клоунами"
Борис Колесніков
Фото: xsport.ua

Почесний президент "Донбасу" Борис Колесніков відреагував на опубліковане Федерацією хокею України (ФХУ) інтерв'ю президента Міжнародної федерації хокею (ІІХФ) Люка Тардіфа.

Керівник IIHF висловив чітку позицію стосовно ситуації в українському хокеї під час зборів з керівництвом, тренерами і гравцями чемпіонату України з хокею, заявивши, що "для IIHF Суперліги не існує".

"Для Суперліги ФХУ більше не існує. Якщо ви, клоуни, не перестанете маніпулювати та вихоплювати окремі фрази, я опублікую повністю зміст тригодинної розмови з Люком Тардіфом", – відповів Колесніков на публікацію пресслужби ФХУ у Facebook.

"Ніхто в Європі та Америці не може повірити, що таке може бути. Але нічого, недовго вам залишилося знущатися з хокею.

Клуби Суперліги, до речі, ще позавчора відмовилися від зустрічі у ФХУ, тому що не хочуть бачити та чути цих покидьків", - зазначив Колесніков.

Григорій МухінГригорій Мухін
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