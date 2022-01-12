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Друга ракетка світу на турнірі WTA розплакалася під час поєдинку від безсилля зробити подачу

Аріна Соболенко була змушена подавати з руки у матчі з Ребеккою Петерсон.

Аріна Соболенко
Фото: EPA/UPG
Аріна Соболенко

Друга ракетка світу та перша сіяна на турнірі WTA-250 в австралійській Аделаїді Аріна Соболенко зі скрипом входить у новий сезон. Тенісистка з Білорусі програла вже другий матч на старті сезону.

У рамках 1/16 фіналу Соболенко у трьох сетах поступилася шведці Ребекці Петерсон (№93 WTA) - 7:5, 1:6, 5:7.

За матч Соболенко зробила 21 подвійну помилку. У третій партії Аріну захлеснули емоції, на її очах з'явилися сльози, вона дивом не розплакалася. Суддя на вежі навіть запитала, чи не має у неї травми.

Білоруська тенісистка спробувала змінити тактику та пробувала подавати з руки, але і це не допомогло.

Зазначимо, що Соболенко має проблеми з подачею по ходу останніх чотирьох матчів туру, за які Аріна припустилася 74 подвійних помилок, тобто в середньому 18,5 за матч.

Проблеми білоруски почалися ще наприкінці сезону-2021, на Підсумковому турнірі WTA у Гвадалахарі (Мексика). У поєдинку з полькою Ігою Свентек Соболенко припустилася 16 подвійних помилок, а у зустрічі з представницею Греції Марією Саккарі – 19.

На старті сезону-2022, у другому колі першого турніру тут же в Аделаїді Соболенко програла 100 ракетці світу, словенці Каї Юван - 6:7 (6-8), 1:6. При цьому допустила 18 подвійних.

Щодо 26-річної Петерсон, то це була перша в кар'єрі перемога над суперницею з топ-10.

Григорій МухінГригорій Мухін
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