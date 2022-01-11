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Боси "Дженоа" провели екстрену нараду, на якій обговорили перспективи Шевченка у клубі

Українському фахівцю дали час на покращення ситуації.

Боси "Дженоа" провели екстрену нараду, на якій обговорили перспективи Шевченка у клубі
Незабаром Шевченку може бути не до сміху
Фото: EPA/UPG

Перспектива опуститися наступного року в Серію В змусила керівництво "Дженоа" провести екстрену зустріч, під час якої йшлося про останні результати команди, повідомляє La Gazzetta Dello Sport.

За інсайдерською інформацією, нові власники генуезького клубу також обговорили майбутнє Андрія Шевченка на чолі команди.

При цьому було прийнято рішення не вживати поки що радикальних заходів щодо українського фахівця і дати йому певний час виправити ситуацію.

Принаймні Шевченко залишиться на своїй посаді як мінімум до матчу Кубка Італії проти "Мілана", який відбудеться найближчого четверга, 13 січня.

Проте якщо результати команди не покращаться найближчим часом, боси "грифонів" мають намір повернутися до відставки екскерманича збірної України. Зазначається, що в разі звільнення Шевченка команду може очолити Давіде Баллардіні чи Роландо Маран.

Нагадаємо, Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада. Під керівництвом нового наставника генуезці тричі зіграли внічию і зазнали шести поразок у Серії А, опустившись на передостаннє місце в турнірній таблиці.

Григорій МухінГригорій Мухін
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