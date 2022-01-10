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Для лідера "Ювентуса" поточний сезон завершено

Федеріко К'єза ушкодив хрестоподібні зв'язки коліна.

Федеріко К'єза
Фото: EPA/UPG
Федеріко К'єза

У рамках 21-го туру Серії А "Ювентус", програючи у другому таймі (1:3), здобув епічну виїзну перемогу над "Ромою" – 4:3.

Радість туринського клубу була затьмарена травмою лідера команди Федеріко К'єзи, якого довелося замінити на 32-й хвилині зустрічі.

Хавбек залишив поле за допомогою медиків, а потім його забрали на електрокарі, оскільки він не міг йти самостійно.

Чемпіон Євро-2020 пройшов обстеження в J Medical, де йому діагностували ушкодження передніх хрестоподібних зв'язок лівого коліна, інформує клубна пресслужба.

Зазначається, що днями на нього чекає операція. Про терміни відновлення не повідомляють, але, ймовірно, сезон для 24-річного гравця завершено.

Цього сезону К'єза відіграв 18 матчів за "Юве" в усіх турнірах, у яких відзначився чотирма голами і асистами.

Григорій МухінГригорій Мухін
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