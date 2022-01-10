Фото: EPA/UPG Златан Ібрагімович

"Мілан" не відпускає у відрив лідируючих у Серії А земляків з "Інтера".

У рамках 21-го туру "Мілан" обіграв на виїзді "Венецію" – 3:0. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Златан Ібрагімович.

Цей гол став знаковим для 40-річного шведського форварда – Златан забиває голи в національних чемпіонатах уже 24 роки поспіль.

📣 - Zlatan Ibrahimovic🇸🇪 has scored league goals in all 24 years from 1999 to 2022, Venezia are the 125th different opponents he has scored a league goal against. #VeneziaMilan #Ibrahimovic — Gracenote Live (@GracenoteLive) January 9, 2022

Відкрив лік своїх професійних голів Ібрагімович у матчі шведського чемпіонату 1999 року. Тоді він виступав у складі "Мальме".

Крім "небесно-блакитних", Ібрагімович забивав у складі ще восьми клубів: "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Барселони", "Мілана", "ПСЖ", "Манчестера Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

Крім того, Златан повторив унікальне досягнення Кріштіану Роналду. "Венеція" стала 80-ю командою з топ-5 ліг, якій швед забивав голи.

Нагадаємо, 30 грудня минулого року цього рубежу досяг Кріштіану в матчі АПЛ проти "Бернлі".

80 - Il Venezia diventa l'80ª squadra differente contro cui Zlatan #Ibrahimovic trova il gol nei maggiori 5 campionati europei: dall'inizio del 2000, lo svedese diventa il 2° giocatore a riuscirci, dopo Cristiano Ronaldo (il 30 dicembre v Burnley). Molteplicità.#VeneziaMilan pic.twitter.com/kCxQ4HxPEt — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) January 9, 2022

Додамо, що для керманича Rossoneri Стефано Піолі матч у La Serenissima (найсвітліша), як у давнину називали Венецію, став 400-м у Серії А. 56-річний італієць – лише 8-й менеджер, який досяг цього рубежу в найвищому італійському дивізіоні.

Огляд матчу "Венеція" - "Мілан".