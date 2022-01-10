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Ібрагімович забиває в національних чемпіонатах уже 24 роки поспіль

Златан відкрив рахунок уже на другій хвилині матчу "Мілан" - "Венеція".

Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG
Златан Ібрагімович

"Мілан" не відпускає у відрив лідируючих у Серії А земляків з "Інтера".

У рамках 21-го туру "Мілан" обіграв на виїзді "Венецію" – 3:0. Уже на другій хвилині рахунок відкрив Златан Ібрагімович.

Цей гол став знаковим для 40-річного шведського форварда – Златан забиває голи в національних чемпіонатах уже 24 роки поспіль.

Відкрив лік своїх професійних голів Ібрагімович у матчі шведського чемпіонату 1999 року. Тоді він виступав у складі "Мальме".

Крім "небесно-блакитних", Ібрагімович забивав у складі ще восьми клубів: "Аякса", "Ювентуса", "Інтера", "Барселони", "Мілана", "ПСЖ", "Манчестера Юнайтед" і "Лос-Анджелес Гелаксі".

Крім того, Златан повторив унікальне досягнення Кріштіану Роналду. "Венеція" стала 80-ю командою з топ-5 ліг, якій швед забивав голи.

Нагадаємо, 30 грудня минулого року цього рубежу досяг Кріштіану в матчі АПЛ проти "Бернлі".

Додамо, що для керманича Rossoneri Стефано Піолі матч у La Serenissima (найсвітліша), як у давнину називали Венецію, став 400-м у Серії А. 56-річний італієць – лише 8-й менеджер, який досяг цього рубежу в найвищому італійському дивізіоні.

Огляд матчу "Венеція" - "Мілан".

Григорій МухінГригорій Мухін
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