Фото: ФК "Евертон"

Минулого вікенду були зіграні матчі 1/32 фіналу Кубка Англії.

Зокрема, "Евертон", за який з 2022 року виступає Віталій Міколенко, переміг на виїзді аутсайдера Чемпіоншипу "Халл Сіті" – 3:2.

Українець провів на полі усі 120 хвилин (мерсисайдці виграли в додатковий час). Проте дебют для ексгравця "Динамо" вийшов не дуже вдалим. Уже на першій хвилині Віталій порушив правила на фланзі, а потім під час подачі штрафного програв повітря, і суперник повів у рахунку. На той момент від старту матчу минуло лише 45 секунд.

Надалі основну роботу Миколенко виконував з акцентом на оборону: українець не здійснив жодного забігу з м'ячем, жодного обведення і лише раз торкнувся м'яча у штрафному майданчику суперника.

Попри це, авторитетне видання The Liverpool Echo оцінило дебют Миколенка за "ірисок".

"Це був чудовий виступ гравця збірної України. Родзинкою його виступу, безумовно, став важливий порятунок на лінії воріт у першому таймі, коли рахунок на той момент був 2:1", - зазначило видання.

"Очевидно, що Миколенку знадобиться час, щоб адаптуватися до нового оточення. Він все ще молодий гравець, переїжджає в нову країну і нову систему з "Евертоном", і Бенітес (головний тренер мерсисайдців. - LB.ua) має рацію, намагаючись послабити тиск на нового гравця будь-яким можливим способом.

Це був важливий перший крок для Миколенка, і сподіваємося, він зможе розвинути його протягом найближчих тижнів і місяців", – з оптимізмом наголосило The Liverpool Echo.

Сам Віталій так прокоментував дебют у складі англійського клубу.

"Мої перші 120 хвилин у футболці "Евертона". Дякуємо тренеру та партнерам по команді, для мене була важлива підтримка вболівальників", – написав Миколенко в інстаграмі.

Додамо, що в четвертому раунді Кубка Англії "Евертон" зустрінеться з представником АПЛ "Брентфордом".

Огляд матчу "Халл" - "Евертон".