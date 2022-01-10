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"Дженоа" Шевченка зазнала чергової поразки в Серії А: український фахівець може бути звільнений

Генуезці опустилися на передостаннє місце.

"Дженоа" Шевченка зазнала чергової поразки в Серії А: український фахівець може бути звільнений
Генуезець Ніколо Ровелла реагує на результат матчу
Фото: EPA/UPG

У рамках 21 туру Серії А команда українця Андрія Шевченка "Дженоа" приймала одного з конкурентів у боротьбі за виживання "Спецію".

Генуезці зазнали чергової поразки – 0:1.

Варто зазначити, що Шевченко не зміг бути присутнім на матчі та керувати "грифонами" через повторне складання позитивного тесту на коронавірус.

Додамо, що раніше Шевченко вже складав позитивний тест на коронавірус під час зимової перерви, але встиг повернутися до першої гри в чемпіонаті 2022 року з "Сассуоло" (1:1).

Нагадаємо, з моменту призначення українського фахівця головним тренером "Дженоа" генуезці у чемпіонаті провели 9 матчів, у яких набрали лише 3 очки (3 нічиї при 6 поразках) та різницею м'ячів 3-15. Особливо болісно сприйнялася домашня поразка в генуезькому дербі від "Сампдорії" (1:3).

Команда займає передостаннє місце у турнірній таблиці.

Хмари над Шевченком згущуються. Якщо найближчим часом не буде прориву, можна припустити, що нове керівництво клубу може вдатися до радикальних заходів, аж до розриву контракту.

Огляд матчу "Дженоа" - "Спеція".

Григорій МухінГригорій Мухін
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