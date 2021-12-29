Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Netflix відповів Ткаченкові на обурення щодо героїні-українки в серіалі "Емілі в Парижі"
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Кабмін звільнив заступника міністра освіти після скандалу з помічницею у Львові
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Оксана Маркарова: «І ми, і американці точно знаємо, що робити, щоб стримати Росію від нападу»
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
Дмитро Ярош: «Легкої прогулянки в росіян не буде, Київ вони не зможуть миттєво захопити. Це просто нереально» (відео)
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
"Лікування інфарктів та інсультів уже повністю оплачене державою, пацієнт платити не повинен", - голова НСЗУ Наталія Гусак
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
На "Антонові" представили перший військово-транспортний літак Ан-178-100Р
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Кива на телеканалі "Росія 1" виступив за злиття України з РФ
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
Зеленський запровадив санкції щодо двох телеканалів з орбіти Медведчука
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
У Києві демонтували "цар-МАФ" площею більше 500 квадратних метрів
ГоловнаСпорт

Маліновський потрапив до символічної збірної Серії А 2021 року

Журналісти SofaScore високо оцінили майстерність українця.

Руслан Маліновський
Фото: скриншот
Руслан Маліновський

Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної чемпіонату Італії за підсумками 2021 року згідно з версією SofaScore.

Середня оцінка Руслана склала 7,44 бала, вона друга краща після капітана "Наполі" Лоренцо Інсіньє, у якого 7,51 бала.

Символічна збірна Серії А за версією SofaScore:

Зазначимо, що від команди з батьківщини Труффальдіно Маліновський став єдиним представником символічної збірної.

Цього року 28-річний українець відіграв 42 матчі за Regina delle provinciali, у яких забив 11 голів і віддав стільки само асистів.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також