Маліновський потрапив до символічної збірної Серії А 2021 року

Фото: скриншот Руслан Маліновський

Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський потрапив до символічної збірної чемпіонату Італії за підсумками 2021 року згідно з версією SofaScore.

Середня оцінка Руслана склала 7,44 бала, вона друга краща після капітана "Наполі" Лоренцо Інсіньє, у якого 7,51 бала.

Символічна збірна Серії А за версією SofaScore:

Зазначимо, що від команди з батьківщини Труффальдіно Маліновський став єдиним представником символічної збірної.

Цього року 28-річний українець відіграв 42 матчі за Regina delle provinciali, у яких забив 11 голів і віддав стільки само асистів.