Помер молодший брат Марадони Уго

Молодший брат колишнього форварда збірної Аргентини Дієго Марадони помер в італійському Неаполі. Причиною смерті 52-річного ексфутболіста та тренера Уго Марадони стала зупинка серця.

Чоловіка госпіталізували, але лікарі не змогли його врятувати, повідомляє Sportmediaset.

Уго Марадона відомий за виступами за італійський "Асколі", віденський "Рапід" та іспанський "Райо Вальєкано". Як тренер він очолював клуб "Пуерто-Ріко Айлендерс".

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років. Причиною смерті став гострий набряк легенів, спричинений серцевою недостатністю.