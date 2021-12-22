Помер творець ботоксу Алан Скотт

У Каліфорнії, США, пішов із життя офтальмолог Алан Скотт, який почав використовувати ботулінічний токсин (ботокс) у медичних цілях.

За інформацією The Washington Post, Скотт помер у каліфорнійській лікарні 16 грудня на 90-му році життя. Причиною смерті, за словами його доньки Елісон Фергюсон, стали ускладнення сепсису.

Ботокс – препарат на основі ботулотоксину. Це отруйна речовина, що виробляється бактеріями Clostridium botulinu, яка може спричинити параліч мускулатури та смерть. Під час Другої світової війни вивчали можливість застосування ботулотоксину як біологічної зброї.

У 1960-х роках Скотт досліджував цю речовину для застосування в офтальмології. Він припустив, що очищений токсин можна використовувати при лікуванні косоокості та блефароспазму – мимовільного скорочення м'язів навколо ока, яке спричиняє моргання. Коли ж речовину почали застосовувати в косметології для усунення зморшок і процедурою скористалися близько 11 млн. людей, офтальмолог був дуже здивований.

У 1989 році Управління з санітарного нагляду якості харчових продуктів і медикаментів (FDA) США схвалило препарат для лікування офтальмологічних захворювань. У 1991 році фармацевтична компанія Allergan придбала розробку Скотта та перейменувала препарат у Botox.

Використання ботоксу в косметичних цілях у США схвалили у 2002 році. Згодом з'ясувалося, що препарат допомагає при мігренях, церебральному паралічі, підвищеній пітливості та деяких інших хворобах.

Як повідомляли, раніше в грудні в Індії помер один із розробників вакцини CoviShield Суреш Джадхав. Виконавчому директору Інституту сироватки в Пуні було 72 роки.