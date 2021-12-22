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Intel відправить невакцинованих працівників у неоплачувану відпустку

Людей не звільнятимуть, але дозволять повернутися на роботу тільки після щеплення.

Intel відправить невакцинованих працівників у неоплачувану відпустку
Фото: www.3dnews.ru

Американська компанія Intel оголосила, що з квітня планує відправити всіх невакцинованих працівників у неоплачувану відпустку.

Як повідомляє Associated Press, співробітників компанії, які не мають відводу від вакцинації за медичними чи релігійними причинами, перестануть пускати на роботу з 4 квітня 2022 року. Така відпустка буде тривати не менше трьох місяців.

Крім цього, таким працівникам доведеться щотижня проходити ПЛР-тестування на коронавірус, незалежно від того, працюють вони, віддалено чи ходять до офісу. 

При цьому звільняти невакцинованих в Intel не планують.

В компанії працюють близько 110 тисяч людей.

Нагадаємо, що в вересні президент США Джо Байден підписав указ про обов'язкову вакцинацію в США. Він зобов'язує усі американські компанії із понад 100 працівниками вакцинувати співробітників або щотижня тестувати їх на COVID-19.

Після цього в Google заявили, що невакциновані співробітники підуть у 30-денну відпустку. Якщо вони не нададуть медвідвід або не вакцинуються після закінчення цього терміну, їх відправлять у неоплачувану відпустку або можуть звільнити.

У Meta (Facebook) і Microsoft також вимагають, щоб усі співробітники компаній пройшли вакцинацію, перш ніж відкриються офіси. Apple вирішила не вдаватися до таких методів, але вимагає від працівників регулярного складання тестів на коронавірус. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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