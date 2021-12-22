Intel відправить невакцинованих працівників у неоплачувану відпустку

Людей не звільнятимуть, але дозволять повернутися на роботу тільки після щеплення.

Американська компанія Intel оголосила, що з квітня планує відправити всіх невакцинованих працівників у неоплачувану відпустку.

Як повідомляє Associated Press, співробітників компанії, які не мають відводу від вакцинації за медичними чи релігійними причинами, перестануть пускати на роботу з 4 квітня 2022 року. Така відпустка буде тривати не менше трьох місяців.

Крім цього, таким працівникам доведеться щотижня проходити ПЛР-тестування на коронавірус, незалежно від того, працюють вони, віддалено чи ходять до офісу.

При цьому звільняти невакцинованих в Intel не планують.

В компанії працюють близько 110 тисяч людей.

Нагадаємо, що в вересні президент США Джо Байден підписав указ про обов'язкову вакцинацію в США. Він зобов'язує усі американські компанії із понад 100 працівниками вакцинувати співробітників або щотижня тестувати їх на COVID-19.

Після цього в Google заявили, що невакциновані співробітники підуть у 30-денну відпустку. Якщо вони не нададуть медвідвід або не вакцинуються після закінчення цього терміну, їх відправлять у неоплачувану відпустку або можуть звільнити.

У Meta (Facebook) і Microsoft також вимагають, щоб усі співробітники компаній пройшли вакцинацію, перш ніж відкриються офіси. Apple вирішила не вдаватися до таких методів, але вимагає від працівників регулярного складання тестів на коронавірус.