В Одесі громадська організація поскаржилася на дії ДТЕК

Одеська громадська організація «Cпільна мета» після низки акцій протесту мешканців новобудов, які змушені платити завищену в 3-4 рази плату за електроенергію, направила до Нацкомісії держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг заяву з вимогою розібратися. У документі зазначено перелік порушень, що їх, на думку протестувальників, допускає регіональна філія ДТЕК, пише "Думська".

Громадські діячі вказують на те, що компанія часто не укладає договори на постачання електрики з кожним окремим власником квартири в будинку, натомість обмежується одним договором з ОСББ. Через це страждають сумлінні абоненти – борги за світло їхніх сусідів призводять до повного відключення всього будинку. З такою ситуацією, наприклад, зіткнулися мешканці багатоповерхівки на Ядова, 24.

Крім того, одесити скаржаться на відмови ДТЕК встановлювати лічильники для контролю обліку електроенергії. Представники ОСББ «Одесас» повідомили, що в компанії відмовляються приймати на облік лічильник, який давав би інформацію про споживання електрики в місцях загального користування.

«За таких умов ДТЕК завищує рівень споживання та отримує надприбутки. Наприклад, в ОСББ "Одесас" в одній квартирі завищено обсяг споживання на 2000 кВ, а в будинку 102 квартири. Тільки по одному будинку завищення обсягу відбувається у розмірі понад 200 тисяч кВ, а в Одесі понад 8000 житлових багатоквартирних будинків», — пояснюють представники "Cпільної мети".

Також мешканці новобудов скаржаться на спеціальне завищення технічних вимог для підключення будинків до споживчих тарифів на світло, які не можуть виконати ні замовник та виконавець будівництва, ні ОСББ, ні місцеві органи самоврядування. Це призводить до того, що після введення будинку в експлуатацію мешканці роками змушені платити за промисловими тарифами – по 5-6 гривень за кіловат. З такою проблемою зіткнулися мешканці ЖК «Лазурний берег», що на Гаршина, 5а, ЖК «Острова» на Марсельській, 56 та інші новобудови.

«Крім того, постає питання, як ДТЕК «Одеські електромережі» формує вартість непобутового тарифу для побутових споживачів, що для різних будинків визначається різна вартість?» - зазначають громадські діячі. Вони вимагають розібратися у законності роботи ДТЕК та у разі виявлення адміністративних правопорушень передати матеріали до правоохоронних органів.

«Ми консолідували вивчені матеріали у листі та направили до низки державних профільних структур, де виклали всю проблематику. Відповідно, влада вже не зможе цинічно відмовчуватися, а має відреагувати на конкретні факти. Якщо влада далі почне ігнорувати цю проблему, ми підготуємо позови до судів і проінформуємо про цей факт дружні міжнародні організації для більш ефективного вирішення питання», — повідомив керівник громадської організації «Cпільна мета» Володимир Савченко.