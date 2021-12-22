Дарницький міст у Києві добудовують у режимі 24/7, – Мінінфраструктури

На будівництві споруди задіяно 110 фахівців та понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки.

На лівобережній розв’язці Дарницького мосту у Києві пробурили й забетонували половину паль під опори майбутньої споруди. Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури.

«Проєктом спорудження лівобережної розв'язки Дарницького мосту передбачається будівництво двох з’їздів на Дніпровську набережну (у бік проспекту Бажана й у бік мосту Патона) та заїзду на міст (з боку проспекту Бажана)», - зазначається у повідомленні.

Роботи на об’єкті тривають у режимі 24/7. На будівництві споруди задіяно 110 фахівців та понад 50 одиниць спеціалізованої мостобудівної техніки, зокрема 2 потужні бурові установки.

Окрім буріння, триває виготовлення металевих конструкцій, бетонні та інші роботи. Так, монтується шпунтове огородження для влаштування ростверка тіла опори, самі ростверки, стапелі для укрупнення елементів металевих прогонових будов, тимчасові опори для монтажу готових будов.

Вже влаштовано п’ять фундаментів та сім ростверків підпірних стін на споруді №8, а на споруді №5 споруджено ростверк стояна.

Залізнично-автомобільний Дарницький міст понад десять років перебував у недобудованому стані. Роботи там було відновлено цього року в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Завдяки наявності 6 смуг руху, по 3 у кожному напрямку, після завершення проєкту, пропускна здатність мосту становитиме 35 тисяч автомобілів на добу.