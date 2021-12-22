Дві атомні станції України вийшли на потужність вище номінальної

Дві атомні станції України в середу, 22 грудня, вийшли на потужність вище номінальної.

Про це заявив в.о. президента "Енергоатому" Петро Котін, пише "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні Запорізька та Южно-Українська АЕС встановили абсолютний рекорд - вони працюють на потужності вище за номінальну. ЗАЕС - на 6140 МВт та ЮУАЕС - 3050 МВт", - повідомив він у ході випробувального пуску третього гідроагрегату Ташлицької ГАЕС.

Запорізька АЕС - це найбільша атомна електростанція в Європі, розташована на березі Каховського водосховища в Запорізькій області України. Вона має шість енергоблоків сумарною потужністю 6000 МВт, чотири з яких перейшли на американське ядерне паливо, а два ще працюють на російському.

Южно-Українська АЕС розташована на півночі Миколаївської області і складається з трьох енергоблоків сумарною потужністю 3000 МВт. Два з них працюють на американському паливі, один - на російському.

Загалом в Україні є 15 атомних енергоблоків. На тлі низьких запасів вугілля зараз працюють 14 з них. Минулої доби, 21 грудня, станціями вироблено 301,10 млн кВт-год. електроенергії.