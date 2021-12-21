АМКУ оштрафував три пов'язані з Roshen компанії на 283 млн гривень

Антимонопольний комітет оштрафував три компанії, пов'язані з Roshen, на загальну суму 283 млн гривень.

Про це повідомляється на сайті комітету.

АМКУ встановив, що компанії "Інтерстарч Україна", "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" та "Інтеркорн Корн Просессінг Індастрі", які належать Олексію Порошенку, у 2018-2020 роках зловживали монопольним становищем на ринку крохмальної патоки та глюкозних сиропів.

Порушення полягали в необґрунтованому підвищенні цін на патоку та сиропи протягом квітня-червня 2018 року, лютого-березня 2019 року та у жовтні 2020 року, а також у встановленні протягом 2018-2020 років різних умов до рівнозначних угод з покупцями цього товару без обґрунтованих причин.

"Наприклад, для одного з покупців патоки у досліджуваний період встановлювалися ексклюзивно низькі ціни. Поясненням цьому може бути спроба групи таким чином завадити одному зі своїх найбільших покупців патоки перейти до конкурента (імпортера) - ТОВ "Амілко" (Ростовська обл. РФ), а також не допустити переходу до нього інших покупців патоки, чиї потужності розташовані в східній частині України", - йдеться в повідомленні.

У цей же час від асоціації "Укркондпром" почали надходити пропозиції заборонити ввезення патоки з Російської Федерації, і 8 січня 2019 року урядовою постановою №1154 таку заборону було введено.

Розслідування справи тривало півтора роки.

Комітет встановив, що "Інтерстарч", Дніпровський КПК та "Інтеркорн" протягом досліджуваного періоду були єдиними виробниками патоки на території України, а разом - найбільшим і найпотужнішим учасником ринку (частка становила 65,49% у 2018 році, 93,86% у 2019 році та 79,75% у 2020 році). Так само ця група є єдиним виробником кукурудзяного крохмалю, а її частка становила 74,26% у 2018 році та 96,79% у 2019 році.

Штраф для "Інтерстарч" встановлено у розмірі 210,2 млн гривень, Дніпровського КПК - 47,5 млн гривень, для "Інтеркорн" - 26,0 млн гривень.

Нагадаємо, що кілька років тому колишній президент і чинний нардеп Петро Порошенко переписав кондитерський бізнес на старшого сина Олексія.

Корпорація Roshen має фабрики у Вінниці, Києві та Кременчуці. Раніше в компанії також було підприємство в Маріуполі, яке було закрито взимку 2014 року і згодом ліквідовано. За кордоном у Roshen є підприємства в Угорщині, Росії (арештовані) і Литві.