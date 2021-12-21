Українці живуть на 12 років менше, ніж інші європейці, - дослідження

Тривалість життя в Україні на 12 років коротша, ніж в інших країнах Європи.

Про це розповіла на пресконференції директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ Елла Лібанова, передає "Укрінформ".

"Якщо подивитися середньорічні темпи скорочення населення, саме природного скорочення, то вони в Україні не такі вже й видатні. Тут інше відбувається – в Україні на тлі низької народжуваності немає зростання тривалості життя. Ось про що треба кричати і бити у дзвони, бо в середньому українці живуть на 12 років менше, ніж в економічно розвинених країнах", - сказала Лібанова.

Вона зазначила, що причина тут не соціально-економічна, а насамперед це - нездатність та небажання вести здоровий спосіб життя.

"З економічних факторів це, звичайно ж, умови зайнятості, досить велика частка зайнятих у шкідливих та небезпечних умовах. ВООЗ каже, що всі смертності: 20% – це екологія, 20% – генетика, 10% – система охорони здоров'я, 50% – це спосіб життя. Зокрема, з абсолютно неприпустимим способом життя більшості наших чоловіків пов'язано те, що у нас різниця 10-11 років у тривалості життя чоловіків та жінок. До речі, це феномен колишнього Радянського Союзу. Навіть в Естонії, Литві, Латвії гендерна різниця тривалості життя така жахлива", - наголосила Лібанова.

Вона також зазначила, що перевищення смертності над народжуваністю є характерною рисою всіх економічно розвинених країн, а не лише європейських приблизно з 1960 року.

"Тобто, кожне наступне покоління було хоч трохи, але менше попереднього. Тому що для того, щоб покоління батьків чисельно замінилося поколінням дітей, потрібно, щоб у середньому жінка за своє життя народила "2,13 - 2,15 дитини". А в жодній розвиненій країні, крім США, немає навіть двох. В результаті демографічна піраміда поступово перетворюється на демографічний ромб. Минулого року на земній кулі в цілому, включаючи Африку, Азію, ОАЕ, кількість людей 80+ була більшою за кількість дітей 0 - 5. Такого не було ніколи, це вперше", - наголосила академік.

Нагадаємо, в 2018 році Україна виявилася однією з 30 країн світу з найстарішим населенням. У 2019 році Кабінет Міністрів оприлюднив програму своєї діяльності, у якій зазначалось, що уряд розраховує скоротити рівень смертності в країні на 5%, а також на 5% збільшити очікувану тривалість життя.

У 2019 році в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. На його основі було підраховано, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб, проте це не було офіційним переписом. Більше того, звучали підозри в тому, що уряд отримав чисельність населення простим множенням чисел Держстату на 0,888. На початку 2021 року Інститут демографії оцінив чисельність населення України в 38 млн осіб.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік, але після цього його шість разів переносили. Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в 2023 році в Україні проведуть перепис населення за новою моделлю: частково - онлайн, а частково - по-старому.