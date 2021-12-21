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Україна зібрала рекордний урожай - 106 млн тонн олійних та зернових культур

Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави.

Україна зібрала рекордний урожай - 106 млн тонн олійних та зернових культур
Фото: business-in-ukraine.online

Урожай зернових та олійних культур в Україні у 2021 році сягнув рекордних 106 млн тонн.

Про це повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

"Ми завершуємо цьогорічний збір зернових, зернобобових та олійних культур рекордом у понад 106 млн тонн. Це абсолютний максимум за всю історію нашої держави! Ми навіть перевищили свій прогноз у 100 млн тонн", - написав Лещенко в фейсбуці.

Урожай зернових та зернобобових культур в Україні у 2021 році становить 84 млн тонн:

  • пшениці – 32,4 млн тонн,
  • ячменю –10 млн тонн,
  • гречки – 110 тис. тонн,
  • гороху – 581,5 тис тонн,
  • проса – 191 тис тонн,
  • кукурудзи – 40 млн тонн.

Урожай олійних культур - 22,6 млн тонн:

  • соняшника – 16,3 млн тонн,
  • сої – 3,4 млн тонн,
  • ріпака – 2,9 млн тонн.

Лідерами по намолоту зерна цього року стали Вінницька область (6,7 млн тонн зерна), Чернігівська область (6,2 млн тонн), Полтавська область (5,7 млн тонн) та Одеська область (5,2 млн тонн). Найвища урожайність зафіксована у Хмельницькій області - 87,1 ц/га.

Нагадаємо, що у 2020 році урожай олійних та зернових культур через засуху становив тільки 84,2 млн тонн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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