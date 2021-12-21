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В Інституті Горшеніна відбудеться експертне обговорення на тему реформування "Укроборонпрому"

Експерти говоритимуть про результати та план реформ на наступний рік.

В Інституті Горшеніна відбудеться експертне обговорення на тему реформування "Укроборонпрому"
Фото: Макс Требухов

23 грудня (четвер) 2021 року об 11:30 в Інституті Горшеніна відбудеться експертне обговорення на тему: “Як відбуватиметься реформа “Укроборонпрому” в 2022 році”. 

Організатор – Інститут Горшеніна та ГО StateWatch за підтримки інтернет-порталу LB.ua 

Питання до обговорення: 

  1. План реформи державного концерну  “Укроборонпром” в 2022 році  

  2. Очікувані результати реформи “Укроборонпрому”

Учасники круглого столу: 

Юрій Гусєв, Генеральний директор “Укроборонпрому" 

● Олександр Завітневич, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки

● Гліб Канєвський, Голова експертної організації StateWatch 

● Олена Трегуб, Генеральний секретар Незалежної антикорупційної комісії (НАКО)

Модераторка - Наталія Клаунінг, директор з комунікацій Інституту Горшеніна.

Згадування у новинах про організаторів дискусії - Інститут Горшеніна та ГО StateWatch - є обов'язковим.

Контакт для акредитації ЗМІ: info@gorshenin.ua (кількість місць у пресцентрі обмежена).

Передбачено пряму трансляцію заходу на сайті LB.ua.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).

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