Кабмін встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети 2-3 грн

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в понеділок, 20 грудня, встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику", - пояснив це рішення перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

З 1 лютого 2022 року пакет без ручок і бокових складок повинен коштувати щонайменше 2 гривні, пакет без ручок і зі складками або з ручками без складок - 2,50 гривні, пакет з ручками і боковими складками - 3 гривні.

На думку МОЗ, в довгостроковій перспективі таке рішення матиме позитивний вплив на здоров'я українців.

"Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду", - пояснив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що з 10 грудня 2021 року в Україні забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування. Ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.