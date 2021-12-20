Більшість українців підтримують розпуск Ради та Кабміну, - опитування

Рейтинг довіри до політиків очолив Зеленський, при цьому не довіряють президентові 61%.

Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 38% опитаних, не довіряють – 61%. Наступний за рівнем довіри експрем'єр-міністр Володимир Гройсман, якому 32% довіряють, і 60% - не довіряють.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ексспікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 30%, а 41% - не довіряють і ще чверть не знають його.

Юлії Тимошенко довіряють 25%, не довіряють – 73%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 75%. Юрію Бойку довіряють 22%, не довіряють – 61%, не знають його – 15%.

Більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно. Водночас відставку та перевибори президента підтримують дещо менше: 43% за відставку, 54% - проти.

Чверть опитаних вважають сьогодні Раду національної безпеки та оборони сильним органом, третина – слабким, ще третина – ні сильним, ані слабким.

Президента сильним вважають 16%, 40% – слабким, ще 43% – ні сильним, ані слабким. Прем’єр-міністра сильним вважають 8%, 42% – слабким, ще 42% – ні сильним, ані слабким. Парламент сильним вважають 6%, 61% – слабким, ще 31% – ні сильним, ані слабким.

Опозицію в парламенті сильною вважають 15%, 43% – слабкою, ще 35% – ні сильною, ані слабкою. Коаліцію сильною вважають 11%, 44% – слабкою, ще 33% – ні сильною, ані слабкою.

Загалом 67% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку, 24% – у правильному. 9% – не визначилися.

Найважливішими проблемами українці називають корупцію (55%) і війну на Донбасі (51%). Крім того, опитувані також називають економічну кризу (32%), некомпетентність влади (31%), епідемію коронавірусу (27%), вплив олігархів на політику (24%) та неякісну медицину (24%).

Нагадаємо, президент Зеленський очолив і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти згідно з результатами опитування SOCIS. За нього проголосували б 16,7% учасників опитування, якби вибори відбулися наступної неділі. У листопаді цього року Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг кандидатів у президенти. Понад 31% опитаних відповіли, що не проголосують за нього за жодних обставин.

Якби наступної неділі відбулися вибори до Верховної Ради, партія "Євросолідарність" отримала би 12,3%, а "Слуга народу" – 12,1%.

У 2019 році новообраний президент Зеленський розпустив Раду і призначив позачергові вибори. Перемогу на них здобула президентська партія "Слуга Народу". Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання Зеленський заявив, що ця Рада "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні минулого року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "Слуги Народу", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає. При цьому вже з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень. Якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги Народу", то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220.