Арахамія оцінив імовірність розпаду монокоаліції в 10%

"Якщо це станеться, то доведеться створювати ширшу, вже справжню коаліцію".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наразі ймовірність розпаду парламентської монокоаліції становить близько 10%.

Про це він розповів у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Імовірність такого сценарію (розпад монокоаліції, - ред.) – відсотків десять. Тому що розпочинається передвиборчий цикл, і ніхто не хоче бути політичним камікадзе. Ти вийшов із партії, і на тобі одразу штамп "зрадник". Люди це так сприймають, ми бачимо в округах", – сказав Арахамія.

Він також зазначив, що якщо розпад станеться, то "доведеться створювати ширшу, вже справжню коаліцію". Відповідаючи на уточнювальне запитання, з ким саме можливий новий формат парламентської більшості, Арахамія сказав: "Звісно, з групами". Він зазначив, що у фракції "Слуга народу" та парламентських груп "Довіра" і "За майбутнє" з багатьох питань "бачення збігається, про що свідчать і голосування за законопроєкти".

Арахамія також нагадав, що якщо домовитися про коаліцію не виходить, то закон передбачає дострокові вибори до парламенту.

"Але більшість людей у цих групах та інших партіях розуміють, що багато хто з них не пройде до наступного парламенту, тому будуть змушені знайти якусь конструкцію, щоб коаліція існувала", –зазначив Арахамія.

Він додав, що не бачить "такої прямої фатальної загрози розвалу коаліції".

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук вважає, що дострокові парламентські вибори малоймовірні, і ця Рада допрацює свою каденцію. Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.

У 2019 році новообраний президент Володимир Зеленський розпустив Раду і призначив нові вибори. Перемогу на них здобула президентська партія "Слуга Народу". Верховна Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги Народу". Під час першого засідання Зеленський заявив, що вона "стане кращою в історії України або буде розпущена".

У травні минулого року року Зеленський заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга Народу" голосуватиме за важливі законопроєкти. 31 серпня, на позачерговому з'їзді "Слуги Народу", президент заявив, що підстав для розпуску Ради поки що немає.

Зазначимо, що вже з початку 2020 року в депутатів монобільшості погіршилися показники підтримки рішень Ради. Якщо в період із вересня по грудень 2019 року в середньому прийняті закони підтримували 228 народних депутатів "Слуги Народу", то за період із січня по липень 2020 року показник підтримки знизився до 220.