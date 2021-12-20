Рахманін: державну зраду Порошенка буде вкрай складно довести

"Це реакція на зменшення відстані між Зеленським та Порошенком у рейтингу".

У справі проти п’ятого президента Петра Порошенка навряд чи дійде до арешту, хоча не виключений домашній арешт з електронним браслетом, щоб "вивести його з сесійної зали парламенту" та знизити медіаактивність.

Про це в коментарі LB.ua заявив народний депутат фракції "Голос", член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"У мене викликає подив звинувачення саме у державній зраді. Оскільки це достатньо суттєве звинувачення. Щоб оголошувати підозру по такому звинуваченню, треба мати реальні та дуже обґрунтовані підстави. Бо це одна зі статей, яку неймовірно складно довести. Якщо взагалі можливо. Навіть за наявності очевидних підстав. З того, що поширюється в ЗМІ, буде дуже важко пояснити: у чому саме відбувалася державна зрада", — сказав він.

Рахманін вважає, що факт оголошення підозри саме зараз — "це реакція на зменшення відстані між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком у президентському рейтингу, а також, за деякими соціологічними дослідженнями, — збільшення відсотків партії "Європейська солідарність" у порівнянні зі "Слугою народу".

"На тлі постійних повідомлень про можливість повномасштабного вторгнення та ескалації бойових дій рейтинг Порошенка, який уособлюється у частини виборців з умовною "партією війни", активною фазою війни, зростає. Тому єдиний спосіб влади вплинути на це — в очах виборців показати його людиною, яка зраджувала державні інтереси", — додав він.

На думку депутата, наразі важко прогнозувати юридичні наслідки цієї справи.

"Дуже складно буде довести. Необхідно оперувати конкретними даними, доказами та формулюванням підозри. Щодо можливості запобіжного заходу, то я не думаю, що дійде до питання про арешт. Але не виключаю, що можуть наполягати на домашньому арешті, як у випадку з Медведчуком. На електронному браслеті. Наскільки я розумію, завдання також полягає у тому, щоб вивести Порошенка з сесійної зали Ради. Знизити його медіаактивність, обмежити йому можливість висловлюватися. Плюс це психологічний удар по ньому та партії. А також дискредитація в очах виборця. Хоча є й інша сторона медалі. Все це спрацює на його виборця по-іншому. Якби за мету ставили повну дискредитацію Порошенка, то не варто було б робити це у такий спосіб, саме так. У Порошенка є свій ядерний електорат, який ці події лише зцементує. Тому я не бачу практичного ефекту з цього всього. Це створення ще одного інформаційного приводу. Більше поки що реальних підстав я особисто не бачу", — підкреслив він.

Найближчим часом на LB.ua вийде велике інтерв'ю з Рахманіним.

Нагадаємо, що 20 грудня Порошенку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" (ч.2 ст.28 ч.1 ст.111, ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 КК України).

За версією слідства, у період з листопада 2014 року по січень 2015 року Порошенко санкціонував закупівлю вугілля у підконтрольних "ЛНР" та "ДНР підприємств. Внаслідок цих дій тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень на окуповані території.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.