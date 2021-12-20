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Власники будинку, який орендує сім'я Гогілашвілі, мають російські паспорти, - Бутусов

Документи оформили у 2015 році в окупованому Криму.

Власники будинку, який орендує сім'я Гогілашвілі, мають російські паспорти, - Бутусов
Фото: Цензор.нет

Власники заміського будинку під Києвом, який орендує сім'я ексзаступника міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі і де тимчасово мешкає його друг, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, мають російські паспорти.

Про це заявив головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов з посиланням на доступні в інтернеті російські бази даних.

"Виявилося, що і В'ячеслав Стрелковський, і його дружина Діана Стрелковська значаться в доступних джерелах як громадяни Росії. 7 липня 2015 року В'ячеслав та Діана Стрелковські, згідно з доступними даними, отримали російські паспорти у Сімферополі. 9 липня паспорт було вручено, на документі підпис Стрелковського, тобто можна припустити, що діяв він усвідомлено, це не була автоматична видача. У документі про видачу значиться, що паспорт замінюється замість того, який було оформлено навесні 2014-го. Місце реєстрації Стрелковських у Криму згідно з документом - Ялта, вулиця Ялтинська, будинок 34", - написав Бутусов у фейсбуці.

Стрелковський також має російський податковий номер.

Нагадаємо, що Гогілашвілі - чоловік особистої помічниці президента України Марії Левченко. Його звільнили з МВС через скандальну поведінку та цькування працівників поліції.

Минулого тижня стало відомо, що подружжя проживає в одному з будинків у селі Хотів під Києвом. Тоді ж стало відомо, що у Гогілашвілі та Левченко тимчасово живе головний український розвідник Кирило Буданов, в квартирі якого роблять ремонт.

За словами Буданова, власника цього будинку "пов'язували з незаконним обігом готівки".

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