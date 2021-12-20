"Голосу" мстять за принципову проукраїнську позицію, - Рудик

За словами лідерки партії, її намагаються знищити з початку року.

Влада намагаєтся знищити «Голос» з початку 2021. Про це заявила лідерка партії «Голос» Кіра Рудик.

«Опозиція не мовчить про це і не буде мовчати. Саме тому відкривають справи на лідерів опозиції. Саме тому влада намагається взяти під контроль медіа. Саме тому Офіс президента намагається захопити і знищити ліберальну парламентську опозицію, якою є «Голос», — зазначила народна депутатка.

Вона нагадала, що спершу НАЗК позбавило політсилу державного фінансування, а потім вдалась "до спроби рейдерського захоплення парламентської фракції за сприяння керівників парламенту Стефанчука та Корнієнка та одіозного ОАСКу".

«Це помста «Голосу» за принципову проукраїнську позицію, яку президент та його команда зрадили в обмін на владу. І на жаль, частина наших колишніх партійців пристала до такої позиції. Особливий цинізм ситуації в тому, що Устінова і Ко спочатку заявляли про те, що «не хочуть більше мати до партії та фракції «Голос» ніякого відношення», а коли з'явилася можливість за допомоги Офісу президента та ОАСКу захопити фракцію, вони нею скористалися. Саме тим корумпованим судом, який закликали розпустити», — констатувала лідерка «Голосу».