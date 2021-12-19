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Делегація Конгресу США відвідала Київ, щоб підтвердити підтримку України

Очолив делегацію Конгресу Джейсон Кроу.

Фото: acebook.com/usdos.ukraine

Делегація Конгресу Сполучених Штатів відвідали Київ, щоб обговорити російське військове нарощування в Україні та навколо неї та почути оцінки українських офіційних осіб та військового керівництва.

Очолив делегацію Конгресу представник Конгресу США Джейсон Кроу, повідомляє посольство США в Україні.

Зазначається, що Кроу разом з його колегами, представниками Конгресу Бредом Венструпом і Ріком Кроуфордом, підкреслили двопартійну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії.

"Делегація також підтвердила відданість США шляху дипломатії та діалогу у деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військових сил Росії, а також підтримці жорстких заходів у відповідь на будь-яке подальше військове вторгнення Росії на суверенну українську територію", – повідомили в посольстві.

Раніше CNN з посиланням на джерела у владник колах повідомило, що президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти для запобігання можливому вторгненню Росії в Україну. Американський високопосадовець, якого цитує видання, стверджує, що Сполучені Штати мають близько чотирьох тижнів, щоб запобігти новому вторгненню.

Санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій з боку РФ, "будуть негайними, непереборними і спричинять значні втрати для російської економіки та фінансової системи".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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