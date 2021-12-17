Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці компанії UBC group з окупантами в Криму

За словами нардепа, UBC group випускає холодильне обладнання та експортує його в "ДНР", "ЛНР".

Народний депутат від фракції "ЄС" Ахтем Чийгоз звернувся до СБУ щодо співпраці української компанії UBC group з окупантами в Криму. Депутат також закликав Верховну Раду до реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Чийгоза у фейсбуці.

"Сьогодні у Верховній Раді порушив питання реагування на злочинну діяльність заступника голови уряду РФ Марата Хуснулліна, який фактично керує окупаційною політикою Росії в Криму, а також на продовження співпраці деяких представників "українського бізнесу" з російськими окупантами", - написав депутат.

Чийгоз також повідомив про безпрецедентний випадок з Красноперекопським заводом холодильного обладнання, де українська фірма UBC group досі випускає холодильне обладнання та експортує його в т.зв. "ДНР", "ЛНР" та країни ЄС, а покупцями є всесвітньовідомі компанії: AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того, щоб обійти санкції Євросоюзу проти російських окупантів, "українські" ділки робили фіктивні документи про те, що товар виготовлений буцімто у Бєлгородській області.

Представник "ЄС" офіційно звернувся до Служби безпеки України з цього приводу.