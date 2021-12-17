Під час обшуків на підпільному складі виявили майже 60 найменувань комплектуючих.

У Житомирській області викрито розкрадання приладів та запчастин до зенітно-ракетного озброєння.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Співробітники спецслужби встановили підпільний склад, де зловмисники зберігали викрадену продукцію. Під час його огляду виявлено декілька тонн комплектуючих, що підлягають державному експортному контролю. За попередніми оцінками фахівців, вартість вилучених військових товарів становить десятки мільйонів гривень.

Як свідчать матеріали слідства, учасники схеми привласнили комплектуючі під час їх ремонту на одному з оборонних об’єктів. Потім викрадену продукцію вивезли до орендованого складу.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуків виявлено майже 60 найменувань комплектуючих до зенітно-ракетних комплексів, у тому числі блоки управління. Наразі вилучену продукцію направлено на експертизу.

Фото: ssu.gov.ua

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових та інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на кіберзахист секретної інформації.