Обирай на 1200 - плати 1000: акція від видавництва Vivat

Видавництво Vivat - партнер фандрайзингової кампанії LB.ua - запроваджує вигідну акцію на придбання книжок у власному інтернет-магазині.

Відтепер при виборі будь-яких книжок на суму від 1001 до 1200 гривень сума у кошику автоматично зменшується до 1000 гривень, що зручно для тих, хто витрачає отримані від держави за вакцинацію кошти на придбання книжок.

Щоб було легше визначитися з покупкою, видання підготувало тематичні набори книг орієнтовною вартістю у 1200 гривень, яка у кошику, нагадуємо, зменшиться до 1000 гривень.

Окрім того, Vivat безкоштовно доставляє замовлення Новою Поштою, Укрпоштою, Justin, Meest Express.

Нагадуємо, видавництво Vivat є партнером LB.ua і дарує підписникам LB.ua індивідуальну знижку у 10% на продукцію в інтернет-магазині vivat-book.com.ua та 20% на книжки власного видавництва Vivat за прокомодом, який отримують підписники.

Ця знижка діє додатково до акції.

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