Головний архітектор Києва розповів, коли планують ухвалити новий Генплан міста

У лютому в Києві планують розпочати публікацію і громадські обговорення Генерального плану міста. Процес його ухвалення разом із усіма експертизами проходитиме щонайменше пів року. Про це головний архітектор столиці Олександр Свистунов розповів у інтервʼю LB.ua.

"Я би дуже хотів в лютому розпочати процес публікацій і громадських обговорень. У нас є також державна експертиза, погодження з профільними міністерствами, містобудівною радою, потім треба опрацювати всі зауваження громадськості. Склавши це докупи… раніше ніж за пів року не ухвалять", – зазначив він.

Головний архітектор Києва додав, що процес ухвалення Генплану затримувався, оскільки Міністерство культури мало погодити історико-архітектурний опорний план для столиці. Цей документ регулює режими та межі використання територій історичних ареалів міста.

"Для мене історико-архітектурний опорний план – це регуляторний, фундаментальний документ, на який я дуже чекав. Відсутність цього документу не дозволяла нам рухатися далі з Генеральним планом. Адже саме в цьому фундаменті виростає основа – можливості реалізації тих чи інших намірів по висотності будівель", – прокоментував він.

Нагадаємо, що чинний генплан Києва розрахований до 2020 року. Раніше Віталій Кличко запевняв, що новий Генплан Києва буде винесено на громадські обговорення влітку, а прийнятий Київрадою восени 2019 року.

У грудні 2019 року Віталій Кличко особисто представив основні тези проєкту розвитку Києва до 2025 року. Тоді ж презентували і новий Генплан Києва до 2025 року. Громадські організації, які борються із забудовами в Києві, не акредитували на подію.

У березні 2020 року організація "Київгенплан" завершила розробку проєкту нового Генерального плану Києва і оприлюднила його основні положення. Після цього проєкт неодноразово піддвали критиці експерти та громадські активісти.

У жовтні 2021 у КМДА повідомили, що Генплан винесуть на громадські обговорення до кінця року