На Донбасі поранено військового ЗСУ

Окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у листопаді суд в російському Ростові-на-Дону Леонард Шолохов у вироку, винесеному у справі про хабарництво, згадав про постачання продуктів харчування "у військові частини Збройних Сил РФ", розташовані на окупованій території Донецької Луганської областей. Таким чином російський суд підтвердив присутність російських солдатів на сході України.