Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Мирослав Маринович: «Чи може бути життя суспільне без жертви? Моя відповідь: точно ні»
Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Промоутер Усика прокоментував пропозицію російського бізнесмена компенсувати втрати від проведення бою з Джошуа в Києві
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
Coronavac не захищає від омікрону, судячи з попередніх даних, – Bloomberg
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Харкові поліцейські знищили 400 кг наркотиків

Заборонені речовини утилізовано відповідно до 180 судових рішень.

У Харкові поліцейські знищили 400 кг наркотиків
Фото: mvs.gov.ua

У Харкові поліцейські знищили наркотики, вилучені під час розслідування кримінальних проваджень. Вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти. Під час заходу також були присутні представники громадської організації та засобів масової інформації.

За словами помічника начальника обласного управління НПУ В’ячеслава Маркова, всього було знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Ми максимально відкриті, нам нічого приховувати. Це не просто акт публічного знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону для осіб, які стали на злочинний шлях та торгують смертю, - розповів Марков.

В поліції також наголосили, що процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.

Нагадаємо, в серпні прикордонники знищили майже 20 тисяч кущів коноплі на Луганщині.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також