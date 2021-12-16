У Харкові поліцейські знищили наркотики, вилучені під час розслідування кримінальних проваджень. Вартість знищених заборонених речовин на "чорному ринку" сягає 5 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що знищення відбувалося в присутності комісії, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти. Під час заходу також були присутні представники громадської організації та засобів масової інформації.

За словами помічника начальника обласного управління НПУ В’ячеслава Маркова, всього було знищено 400 кілограмів наркотичних речовин, прекурсорів. Їх утилізовано відповідно до 180 судових рішень.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

"Ми максимально відкриті, нам нічого приховувати. Це не просто акт публічного знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону для осіб, які стали на злочинний шлях та торгують смертю, - розповів Марков.

В поліції також наголосили, що процедура утилізації була оформлена офіційними актами і засвідчена підписами всіх членів комісії.

Нагадаємо, в серпні прикордонники знищили майже 20 тисяч кущів коноплі на Луганщині.