Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti втричі перевищив дозволену швидкість

Швидкість автомобіля Infiniti, який 16 жовтня спричинив смертельну ДТП у Харкові, на момент аварії складала 180 км/год. Ця швидкість втричі вища за дозволену у місті.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка.

"Автотехнічна експертиза встановила, що під час ДТП на проспекті Гагаріна 26 жовтня 2021 року 16-річний водій Infiniti рухався зі швидкістю 180 км/год", - сказав Чубенко.

Він зазначив, що експертизу проводив Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської у Харкові 16-річний водій Infiniti намагався проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся із машиною Chevrolet. В результаті ДТП загинув 58-річний водій автомобіля Chevrolet. Троє пасажирів Infiniti - двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - потрапили в лікарню з травмами різного ступеню тяжкості, а водій Infiniti майже не постраждав.

Проти нього відкрили кримінальну справу за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху). За клопотанням прокуратури було відкрито ще одну справу - за ст.287 (порушення експлуатації транспортних засобів) для з’ясування обставин потрапляння неповнолітнього за кермо автомобіля.

Влітку 2021 року затриманий водій притягувався до кримінальної відповідальності за умисне заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Суд призначив йому вирок у вигляді двох років позбавлення волі з умовним відбуттям покарання на один рік.

28 жовтня 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові арештували на два місяці.

19 листопада стало відомо, що під час допиту у слідчого хлопець визнав свою вину у вчиненні злочину.