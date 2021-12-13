Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем, – ЗМІ

Уряд звільнив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, який грубо спілкувався із правоохоронцями на вʼїзді до Донецької області.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Кабінеті міністрів.

Згідно з біографією на сайті МВС, Гогілашвілі 10.2018-09.2019 був соціальним працівником міжнародної громадської організації «Центр Здорової Молоді» м. Київ. Під час сварки з правоохоронцем Гогілашвілі говорив, що він уже три роки працює заступником міністра.

Після розголосу скандалу ЗМІ повідомили, що Гогілашвілі має чинний російський паспорт, виданий 2003 року. Також у нього є індивідуальний податковий номер РФ. Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. За даними з відкритих джерел, тривалий час працював у Росії. Зокрема, був помічником депутата Держдуми, "єдинороса" Миколи Валуєва. Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 10 грудня на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.

Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: “Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…”.

Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.

Зі свого боку Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.

12 грудня Президент України Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення Гогілашвілі.

Після першого відео з Гогілашвілі зʼявилося ще одне, записане в листопаді. На ньому він назвав тупим патрульного в Києві, який не впізнав його в обличчя.