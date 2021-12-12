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У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських

Затримали сімох осіб.

У Харкові на виклику поранили п’ятьох поліцейських
Фото: Національна поліція

У Харкові під час виклику поранили п’ять поліцейських, яких госпіталізували.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, 11 грудня близько 22:30 до поліції надійшло повідомлення про бійку громадян на вулиці Героїв праці у Київському районі міста.

На виклик виїхав екіпаж патрульної поліції.

На місці події знаходилась група осіб, які чинили спротив поліцейським і не реагували на законні вимоги правоохоронців. П’ять поліцейських отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні.

“Слідчим Харківського РУП №1 відкрито кримінальне провадження ч.1 ст. 28, ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України”, – йдеться у повідомленні.

Поліція затримала сімох осіб віком від 19 до 50 років у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Зловмисникам загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, влітку у Києві внаслідок стрілянини було поранено поліцейського і цивільну людину, стрілок зачинився в квартирі і підпалив її.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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