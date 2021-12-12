Зеленський просить Кабмін розглянути питання про звільнення Гогілашвілі

Президент України Володимир Зеленський просить міністра внутрішніх справ та Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника МВС Олександра Гогілашвілі через інцидент на блокпості в зоні ООС у Донецькій області.
Про це Зеленський написав у своєму Телеграм-каналі.
Він зазначив, що на інцидент може бути лише одна реакція і він упевнений, що відповідна заява вже написана самим заступником.
“Демократична держава не може існувати без звичайної людської рівності. Зокрема, без рівності тих, хто обіймає будь-які державні посади, й тих, хто їм підпорядковується. Без рівності в гідності та у праві на повагу”, – йдеться у повідомленні.
Зеленський зауважив, що відповіддю на законну вимогу представника поліції має бути коректна поведінка кожної людини: незалежно від займаної посади, соціального статусу чи будь-яких інших обставин.
Нагадаємо, на в’їзді в Донецьку область заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями через те, що його автомобіль зупинили і попросили пред’явити документи.
Він, зокрема, заявив, що вважає неправильним те, що заступника міністра внутрішніх справ не знають в обличчя. На його думку, це – повне невиконання субординації. Гогілашвілі також вдався до погроз силовику: “Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде…”.
Після цього міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення Гогілашвілі. Він запевнив, що особисто вивчить усі деталі того, що сталося і прийме відповідні управлінські рішення.
Зі свого боку Гогілашвілі вибачився за емоційність під час інциденту і пообіцяв сприяти розслідуванню. Він також повідомив, що написав рапорт.
Олександр Гогілашвілі народився 26 грудня 1973 року у Грузії. До 2010 року проживав у Росії, працював відповідальним за зв'язки з громадськістю у Громадському благодійному фонді соціальної адаптації колишніх наркозалежних у Ростові-на-Дону.
Дружина Гогілашвілі Марія Левченко є особистим помічником президента Володимира Зеленського.
Після перемоги Володимира Зеленського Гогілашвілі призначили заступником міністра внутрішніх справ. У МВС він відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.
У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Облік та оподаткування". У 2020 році закінчив Львівський університет бізнесу та права за спеціальністю "Право".