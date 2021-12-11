На Донбасі поранено українського військового

Від початку суботи, 11 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янка ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

“Щоб змусити противника припинити обстріли українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 10 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.