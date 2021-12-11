У Пентагоні допускають надання Україні додаткової оборонної допомоги

Збройні сили України отримують оборонну допомогу не тільки від Сполучених Штатів, а й від інших країн.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США й надалі розглядають можливість надання українській армії додаткової допомоги у сфері оборони на тлі російської агресії.

Про це він заявив під час пресконференції в Пентагоні, повідомляє "Укрінформ".

"Ми, безумовно, зберігаємо можливість для надання (Україні - ред.) потенційної додаткової допомоги у сфері безпеки", - сказав представник оборонного відомства США.

Кірбі також зауважив, що Збройні сили України отримують оборонну допомогу не тільки від Сполучених Штатів, а й від інших країн. При цьому США "продовжують шукати можливості", аби допомогти ЗСУ краще захищати країну.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів,що під час візиту до США подав американській стороні список потреб Збройних сил. У відповідь отримав "досить позитивні сигнали" щодо перспектив їх задоволення.