Прикарпатські рятувальники презентували систему GРS-моніторингу для безпеки туристів “Порятунок в горах”. Про це повідомили у МВС.

Мандрівники зможуть реєструватися та відправити сигнал "SOS" зі своїми географічними координатами через мобільний застосунок "Порятунок у горах" (доступний для Android, невдовзі з'явиться на iOS).

Додаток працюватиме навіть при поганому мобільному покритті.

Cама система тестувалась близько пів року, а з вчорашнього дня вона запрацювала на повну.

Система може моніторити пересування самостійних туристів та туристичних груп, що подорожують гірською місцевістю.

Вона також відслідковує у реальному часі поточне місце перебування пошуково-рятувальних груп та маршрутів їх пересування і в автоматичному режимі приймає та опрацьовує повідомлення про надзвичайні події від туристів та туристичних груп.

Функціонал додатку дозволяє верифікованим користувачам при потраплянні в складні ситуації в гірській місцевості одним натиском відправляти до гірської пошуково-рятувальної служби повідомлення про НС з точними координатами місця події.

Застосунок доступний на сайті ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області у розділі «реєстрація туристичних груп», а вже за декілька днів його можна буде завантажити із Play Market.