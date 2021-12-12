Окупанти стріляли біля Піщаного, Кам’янки та Катеринівки

З ранку неділі ворог ще не стріляв.

Упродовж п’ятниці, 11 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти три рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Піщаного, що на Луганщині, окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Поблизу Кам’янки ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї.

В бік Катеринівки, що на Луганщині, ворожі війська відкривали вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли

Станом на ранок неділі, 12 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 10 грудня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню, двічі – зі застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

11 грудня внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний.