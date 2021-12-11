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Помічниця держсекретаря США наступного тижня відвідає Київ і Москву, щоб "обговорити військове нарощування Росії"

Після цього Карен Донфрід вирушить до Брюсселя на перемовини із партнерами США по ЄС та НАТО.

Помічниця держсекретаря США наступного тижня відвідає Київ і Москву, щоб "обговорити військове нарощування Росії"
Карен Донфрід
Фото: wikimedia.org

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід наступного тижня відвідає Україну та Росію.

Згідно з повідомленням на сайті Державного департаменту Сполучених Штатів Карен Донфрід 13-15 грудня здійснить візит у Київ та Москву, щоб зустрітися з високопоставленими урядовцями й "обговорити військове нарощування Росії і підтвердити підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України".

"Помічниця держсекретаря Донфрід підкреслить, що ми можемо досягти дипломатичного прогресу у припиненні конфлікту на Донбасі через виконання Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату", – сказано в повідомленні.

Після цього, як зазначає відомство, Донфрід вирушить до Брюсселя, де 15-16 грудня відбудуться консультації із партнерами США по ЄС та НАТО.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. У Кремлі розглядають намір України увійти до складу НАТО як "червону лінію".

Президент США Джо Байден заявив, що не приймає нічиїх "червоних ліній". Він також попередив про підготовку "пакету ініціатив, які зроблять так, що Путіну буде дуже складно піти на те, що, як непокоїть людей, він може зробити".

Після перемовин Байдена з Путіним, які відбулися 7 грудня, в Росії вперше допустили участь США у "нормандському форматі". Раніше в РФ заявляли, що бажання України залучити США до нормандських переговорів щодо Донбасу нібито можна вважати намаганням відійти від Мінського формату.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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